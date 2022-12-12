المدينة المنورة 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تدشين معرض مشروعات المدينة "MEDEX 2022" الذي تنظمه شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة خلال المدة من 19 - 21 ديسمبر الجاري تحت عنوان "مهد الضياء وحاضرة المستقبل"، وذلك في مركز الملك سلمان للمؤتمرات.ويهدف "معرض ميدكس" الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يأتي ضمن التوجهات بدعم الحراك التنموي والاقتصادي، إلى التعريف بالشركات والمشاريع التنموية في المدينة المنورة، وتسليط الضوء على الفرص والقطاعات الاستثمارية الواعدة، وعرض فرص تمكين القطاع الخاص من المشاركة في برامج التطوير والتنمية، فضلاً عن دعم وتهيئة مستوى الخدمات الاستثمارية في المنطقة.ويستهدف المعرض الذي سيتضمن عقد مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية المتخصصة وتوقيع عدد من الاتفاقيات، القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى المجتمع المحلي للتعرف عن قرب على منظومة المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في المدينة المنورة خلال المرحلة المقبلة.وتمثل القطاعات المستهدفة في المعرض واحدة من أهم الركائز التنموية الرئيسة في المدينة المنورة، إذ يستهدف كلاً من القطاع السكني والصناعي وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية وبرامج التشييد والبناء فضلاً عن قطاعي السياحة والترفيه في خطوة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتشكل رسالة معرض "ميدكس" المتمثلة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وحيوية تُسخّر فيها الإمكانيات البشرية والثقافية والمقومات التاريخية والجغرافية التي تمتلكها منطقة المدينة المنورة كافة، في حين يوفر المعرض فرصة المشاركة وحضور الفعاليات والجلسات الحوارية في الأول والثاني من المعرض بعنوان "المدينة مهد الضياء وحاضنة المستقبل" و"مستقبل المدينة العمراني" من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمعرض medex-sa.org.// انتهى //17:53ت م0167