القدس 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا خلال زيارتها لرام الله تقريراً مفصلاً عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي أسفرت منذ بداية هذا العام عن قتل 52 طفلاً.وأكد المالكي خلال لقائه ممثلة الأمم المتحدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الأطفال قد حرمتهم من حقوقهم من خلال استهداف المحتل للمؤسسات التعليمية والمدارس مما يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة.وطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، وتوفير حماية لهم من عمليات الاستهداف لطفولتهم من الاحتلال.من جانبها أكدت الممثلة الأممية تعاونها مع دولة فلسطين وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وعنف المستوطنين، مشيرة إلى أنها على دراية بالجرائم اليومية بحق الأطفال الفلسطينيين.ويتضمن التقرير الفلسطيني الذي قدم للأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للطفولة الفلسطينية من قتل وتشويه واعتداءات جسدية واعتقالات وحالات اختطاف وحرمان من التعليم من خلال تدمير الاحتلال للمؤسسات التعليمية.// انتهى //18:04ت م0170