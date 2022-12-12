نجران 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسبرعاية سمو أمير منطقة نجران، أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم، ملتقى الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي العتيبي، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية التقنية .وأوضح مساعد مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران حمد الصقري، أن الوزارة تشرف على تأسيس ودعم القطاع غير الربحي ليقوم بدوره في تنمية المجتمعات وخدمة الأفراد وتطوير البرامج والأنشطة الموجهة لتعزيز ذلك الدور، مشيراً إلى أن الملتقى سيناقش النمو والاستدامة للقطاع غير الربحي، ودور الحوكمة وأهميتها في تحديد المهام والأدوار والاختصاصات والمراقبة .وجرى خلال الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجمعية جسور بالمنطقة، وقعّها المدير العام لفرع الوزارة عمر النعمي ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن القرشي .وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تطوير الجمعيات الأهلية بنجران، وبناء المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، واستقطاب وتأهيل الكوادر البشرية بالقطاع غير الربحي بالمنطقة، والمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين .// انتهى //18:45ت م0179