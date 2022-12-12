عرعر 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسعالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية تسعة أشكال من التشوه البصري في عدد من المواقع منذ مطلع العام الجاري، وذلك امتدادًا لمبادرة معالجة التشوه البصري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري والحرص على تحسين جودة الخدمات.وأوضحت أمانة المنطقة أن الأعمال شملت إزالة 1245410 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 38074 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 947 سيارةً تالفةً من الشوارع والأحياء، إضافة إلى معالجة 31350 من حاويات النظافة سواء بالاستبدال أو إعادة الطلاء، وتم دهن 218267 متراً طولياً من البلدورات والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين 7186 من حواجز الحفريات الخرسانية، ومعالجة 84039 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، كما عملت على صيانة 16402 عموداً وفانوس إنارة، وإصلاح 71203 أمتار مربعة من "إنترلوك" وبلاط الأرصفة المتهالكة.وأشارت باستمرارها في تحقيق رؤية ومستهدفات الوزارة في القضاء على كافة مظاهر التشوه البصري من خلال رصد تلك المظاهر عن طريق فرق مختصة أو من خلال تلقي شكاوى المواطنين عبر الرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات التابعة أوعبر موقع بلدي.// انتهى //18:45ت م0180