الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسسجلت الصقارة السعودية منى الخريص اسمها كأول سيدة تشارك في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام في نسخته الخامسة في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).وشاركت الخريص في مسابقة المزاين بالصقر (سما)، في فئة حر من حر فرخ، وهي المشاركة التي عدتها خطوةً دافعةً للمرأة للدخول في هذه المسابقة، التي تعبّر عن الموروث السعودي العريق، وترى بأنه يجب المحافظة عليه؛ بل ونقله إلى الأجيال القادمة.وأوضحت أن مشاركتها تهدف إلى فتح الباب للعنصر النسائي للإسهام والمشاركة في هذا المهرجان الذي يحمل اسم المؤسس، وهذا ما منحني دافعاً كبيراً لدخول هذا المجال، والذي يسهم في الحفاظ على هذا الإرث وتنميته، من خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي تحول إلى منبر لكل هواة تربية الصقور ورعايتها من الجنسين.يذكر أن مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور اعتمد على اختيار أجمل الصقور في سبع فئات، إذ سيتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، ويحوز صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.//انتهى//18:47ت م0181