الدوحة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستتوازن القوى والتكافؤ بين الأرجنتين وكرواتيا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في كأس العالم لكرة القدم أو على صعيد اللقاءات الودية بينهما، إلا أن كفة الخبرة في التعامل مع الأشواط الإضافية ترجح لمصلحة الكرواتيين، إذ خاضتها خمس مرات في آخر ست مباريات ضمن الأدوار الإقصائية، الأمر الذي يتغنى به دائماً المدرب الكرواتي زلاتكو في أكثر من مناسبة، إذ يقول: "إن الخصوم يتهيؤون للخسارة عند تمديد المباراة مع منتخب بلاده"، ولكن تبقى مواجهة المنتخبين يوم غدٍ في نصف نهائي مونديال قطر 2022 الفيصل.المنتخبان يتفقان أيضاً فيما يتعلق بوصولهما إلى هذه المباراة، إذ ضمن كلاهما التأهل لنصف النهائي بالفوز عبر ركلات الترجيح، حيث تمكنت كرواتيا من إقصاء البرازيل، ومثلها الأرجنتين التي حسمت تأهلها من خلال الفوز بركلات الترجيح على هولندا.وفي توافق وتكافؤٍ آخر فقد حقق كل منهما فوزين مقابل تعادل واحد في إجمالي المواجهات الثنائية، علماً أنهما تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين 1 - 0 في نهائيات 1998، بينما انتصرت كرواتيا 3 - 0 في روسيا 2018، فيما ودياً فقد افتتحا سجل مواجهاتهما دون أهداف في 1994، وفازت كرواتيا 3 - 2 في 2006 في الرمق الأخير، ثم ردّت الأرجنتين 2 - 1 في 2014 بهدف الفوز للنجم ليونيل ميسي.وخاضت كرواتيا نصف نهائي المونديال مرتين، خسرت في الأول من فرنسا 1 - 2 في 1998، وفازت في الثاني على إنكلترا 2 - 1 بعد التمديد في 2018، في طريقها إلى النهائي الذي خسرته أمام فرنسا، في حين أن الأرجنتين، كانت بطلة لنسختي 1978 و1986، بفوزٍ في المباريات الأربع التي خاضتها في نصف النهائي: ضد الولايات المتحدة عام 1930 (6 - 1)، وعلى بلجيكا عام 1986 (2 - 0)، وعلى إيطاليا عام 1990 بركلات الترجيح 4 - 3 ، بعد التعادل بهدفٍ لمثله، وتغلبت أيضاً على هولندا عام 2014 بذات السيناري، أي بركلات الترجيح 4 - 2، التي احتكما لها بعد أن تعادلا سلبياً في الأشواط الأصلية والإضافية.وتعرّضت الأرجنتين لخسارة واحدة فقط في آخر 41 مباراة دولية خاضتها، أمام الأخضر السعودي 1 - 2 في باكورة مبارياتها في نسخة قطر الحالية، محققة 28 انتصاراً و12 تعادلاً، في المقابل، خسرت كرواتيا مرة واحدة في آخر 12 مباراة في كأس العالم، في نهائي 2018، إذ فازت في خمس وتعادلت في ست.وبحسب موقع الاتحاد الدولي للعبة، احتكمت الأرجنتين للوقت الإضافي في ثمانٍ من مبارياتها الـ 14 الأخيرة أمام منتخبات أوروبية ضمن مرحلة خروج المغلوب، وستكون مشاركة ليونيل ميسي في مباراة نصف النهائي ضد كرواتيا، اللاعب الأكثر ظهوراً في كأس العالم، بالتساوي مع الألماني لوتار ماتيوس، برصيد 25 مباراة لكل منهما.وتتميّز كرواتيا في الأدوار الإقصائية أيضاً بحسب الموقع الرسمي لاتحاد FIFA، إذ فازت بثماني مباريات من أصل آخر عشر لها، ولجأت إلى الوقت الإضافي في خمس من آخر ست مباريات ضمن دور خروج المغلوب، تمثلت في فوزٍ على الدنمارك 3 - 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 1 - 1 في ثمن نهائي روسيا 2018، ثم تفوقت على روسيا المضيفة أيضاً بركلات الترجيح 4 - 3 بعد التعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن تلحق بهما إنكلترا في نصف النهائي بهدفين لهدف، وهو ما عجزت عنه في نهائي النسخة الماضية، بعد أن أنهت فرنسا مغامرتها وحلمها بتحقيق أول لقب مونديالي، بنتيجة 2 - 4، وهو ما تكرر لها في النسخة الحالية( قطر 2022)، حيث احتكمت إلى ركلات الترجيح في مناسبتين، الأولى كانت أمام اليابان في ثمن النهائي 3 - 1 بعد تعادلٍ إيجابي 1 - 1)، أما الثانية فكانت أمام البرازيل 4 - 2 بعد التعادل بنتيجة 1 - 1.// انتهى //19:10ت م0182