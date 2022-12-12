الدمام 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأطلقت أمانة الشرقية أمس المرحلة الأولى من مبادرة "مساحة خضراء" لتشجير المنشآت التعليمية والخدمية في محافظة القطيف، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والتنموية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" "وشرقية خضراء".وتأتي المبادرة امتداداً لسلسة مبادرات تهدف إلى المساهمة بشكل مباشر لتحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في مشروعات التشجير ورفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على ‫البيئة وتحسين المناخ.وستشمل المبادرة هذا الموسم جميع مدن وبلدات محافظة القطيف للمساهمة في التوعية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الإستراتيجية، حيث تُسهم الأشجار في الحد من التغير المناخي، وتنقية الهواء، وتحسين درجات الحرارة، وإزالة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة، والحد من التلوث البيئي.// انتهى //19:10ت م0183