الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس.وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو2030.حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.// انتهى //19:15ت م0184