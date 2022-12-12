الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستحتفي أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بتخريج 20 طالبًا وطالبة أكملوا معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية واجتازوا الاختبارات اللازمة وحصلوا على الشهادات الاحترافية.وجاء ذلك بعد الانتهاء من المعسكر الذي أقيم بمقر أكاديمية طويق لأول مرة في المملكة، وقد أقيم حفل التخريج اليوم الاثنين بمقر الأكاديمية الرئيس بجامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض.وأفاد الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالعزيز الحمادي، بأن هذه الدفعة تعد هي الدفعة الأولى من المعسكرات التي تقام بالشراكة بين أكاديمية طويق والشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC Alibaba Cloud، وأضاف بأن الأكاديمية تعمل على تخريج المزيد من الدفعات من الطلاب وتمكينهم، ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الأكاديمية بضخ المزيد من الكوادر البشرية الوطنية في مجالات متنوعة كالحوسبة السحابية، والبرمجة، والتقنيات الناشئة، وغيرها من المجالات.جدير بالذكر أن أكاديمية طويق يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد شهرياً، من خلال المعسكرات والبرامج التي تقيمها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات الرقمية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والبرمجة والدرونز، كما تقدم الأكاديمية العديد من الشهادات الاحترافية المعتمدة في مجالاتها.// انتهى //19:19ت م0185