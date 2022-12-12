الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسواصل فريق الهلال تصدره ترتيب دوري جاهز للكرة الطائرة بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة مع نهاية منافسات الجولة الثامنة، وجاء الأهلي في المرتبة الثانية بـ 21 نقطة، ثم الابتسام في المرتبة الثالثة بـ 18 نقطة. وأسفرت نتائج الجولة الثامنة عن فوز الهلال على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة، فيما حسم الأهلي ديربي الغربية بالفوز على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، وتغلب أبها على النصر بذات النتيجة.وحقق الابتسام فوزاً صعباً على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبذات النتيجة فاز الوحدة على الفيصلي وكسب الخليج نظيره اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة.// انتهى //19:45ت م0189