عدن 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن اليوم الفعالية التدريبية في خدمات الصحة الإنجابية أثناء الطوارئ والبناء ضمن مشروع توفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .وسيتلقى 30 مشاركا ومشاركة من مديري مكاتب الصحة بالمحافظات المحررة ومديري الصحة الإنجابية إلى جانب قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان المعارف والتوجيهات حول التوعية بتنفيذ خدمات الصحة الإنجابية خلال الطوارئ .وثمّن وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف مؤسسات القطاع الصحي في اليمن ، مشيرا إلى أن مشروع توفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن يقدم الرعاية الصحية للأمهات الحوامل في مختلف المحافظات التي يشملها المشروع .ويأتي ذلك في إطار دعم مركز الملك سلمان للإغاثة السخي للقطاع الصحي في اليمن من خلال برامج ومشاريع تعزز من الأداء الخدمي للمؤسسات الصحية في مختلف المحافظات اليمنية .// انتهى //19:52ت م0193