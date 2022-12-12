مأرب 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 65 طنًا و 698 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.684 فردًا.يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.//انتهى//19:57ت م0195