مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساستضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب اليوم البرنامج الوزاري تنمية مهارات الوعي لدى المعلمين (واعي) مُستهدفاً (٦٠) متدرباً من معلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية وعلم النفس والاجتماع والدراسات الاجتماعية والمعلمين والمعلمات المكلفين بتدريس المهارات الحياتية بفندق فورمينت برج الساعة بمكة ويستمر ولمدة يومين .وتهدف المبادرة ( واعي ) لتطوير مهارات التوعية لدى المعلمين لحماية الطلبة من تعاطي المخدرات والتي تسعى إلى توفير تدريب نوعي للفئات الاكثر ارتباطا في الفئة المستهدفة من خلال تنمية مهارات الوقاية للحماية من خطورة وأضرار المخدرات لدى المعلمين مما يسهم في توفير نوع من الحماية الاستباقية للفئة المستهدفة وعائلاتهم والمجتمع المحيط بهم لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية وبناء القيم لديهم .وناقش البرنامج اليوم مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية والمهارات الوقائية لمخاطر المخدرات على الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأسباب تعاطي المخدرات .كما جرى خلال الجلسة الثانية التعرف على الإدمان ومهارات الرفض وتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية وختامها سيكون التحدث عن محور الأضرار الناتجة عن المخدرات وسيتناول البرنامج في يومه الثاني ضمن الجلسة الأولى منه موضوع الحماية الاستباقية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة وإيضاح دور مدير المدرسة كذلك تحسين كفايات المعلمين في مهارات التوعية، فيما ستشمل محاور الجلسة الثانية دور الأسرة، ممارستك كمواطن صالح اتجاه التوعية والتثقيف، ومداخل تقديم البرنامج والممارسات التربوية وتختتم الجلسة والبرنامج بالمحور الأخير الذي يتطرق لجهود المملكة العربية السعودية .يذكر أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات التوعية لدي المعلمين لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات وتحقيق المسؤولية الاجتماعية، والحرص على إبراز دور المملكة الإيجابي في مجال مكافحة المخدرات، كذلك التعريف بأضرار المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع، مع تعزيز دور الأسرة في بناء جيل واعي وغرس الصلاح والخوف من الله، بالإضافة إلى تعزيز توجهات الوزارة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:57ت م0196