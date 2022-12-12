إسلام آباد 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 200 حقيبة شتوية في منطقة شترال بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.400 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.//انتهى//19:58ت م0197