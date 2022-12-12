أنطاكيا 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اليوم- اكتشاف حقل نفطي جديد شرقي تركيا باحتياطي قدره 150 مليون برميل.وقال - خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الحكومة التركية-: "اكتشفنا في جبل غابار شرقي تركيا حقلاً يحتوي على احتياطي نفطي قدره 150 مليون برميل، وتبلغ قيمة الاحتياطي حوالي 12 مليار دولار"​​​.وأضاف أن الكشف الجديدة واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال عام 2022م.//انتهى//20:38ت م0199