اقتصادي / الرئيس التركي يعلنُ اكتشافَ حقل نفطي جديد شرقي بلاده باحتياطي قدره 150 مليون برميل
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
أنطاكيا 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اليوم- اكتشاف حقل نفطي جديد شرقي تركيا باحتياطي قدره 150 مليون برميل.
وقال - خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الحكومة التركية-: "اكتشفنا في جبل غابار شرقي تركيا حقلاً يحتوي على احتياطي نفطي قدره 150 مليون برميل، وتبلغ قيمة الاحتياطي حوالي 12 مليار دولار".
وأضاف أن الكشف الجديدة واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال عام 2022م.
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