اقتصادي / الرئيس التركي يعلنُ اكتشافَ حقل نفطي جديد شرقي بلاده باحتياطي قدره 150 مليون برميل

الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
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أنطاكيا 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اليوم- اكتشاف حقل نفطي جديد شرقي تركيا باحتياطي قدره 150 مليون برميل.
وقال - خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الحكومة التركية-: "اكتشفنا في جبل غابار شرقي تركيا حقلاً يحتوي على احتياطي نفطي قدره 150 مليون برميل، وتبلغ قيمة الاحتياطي حوالي 12 مليار دولار"​​​.
وأضاف أن الكشف الجديدة واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال عام 2022م.
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20:38ت م
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