الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسزار عدد من منسوبي كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، الذي يعدّ أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.وقدّم المركز للمنسوبين نبذة تعريفية للخدمات الأمنية والخدمية للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة، حيث يهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم موحد هو (911)، ويختص باستقبال كافة المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.//انتهى//20:48ت م0200