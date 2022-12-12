عام / وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي نائبَ رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر- اليوم-معالي نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية،ناصر بن سلطان الشريدة، والوفد المرافق له، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث سير عمل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
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20:50ت م
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