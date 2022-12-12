الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر- اليوم-معالي نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية،ناصر بن سلطان الشريدة، والوفد المرافق له، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث سير عمل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المشترك.// انتهى //20:50ت م0201