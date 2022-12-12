عام / سموُّ نائبِ أميرِ منطقة حائل يستقبلُ ممثلين من هيئة الأدب والنشر والترجمة
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
حائل 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه اليوم, ممثلين من هيئة الأدب والنشر والترجمة لتفعيل مبادرات الهيئة بالمنطقة, بحضور أمين عام مجلس شباب المنطقة.
وجرى - خلال الاستقبال- استعراض مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ ومنها مبادرة شريك الأدبي، وآليات تفعيلها في حائل.
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