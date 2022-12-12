حائل 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس‏استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة ‏بمكتبه اليوم, ممثلين من هيئة الأدب والنشر والترجمة لتفعيل مبادرات الهيئة بالمنطقة, بحضور أمين عام مجلس شباب المنطقة.وجرى - خلال الاستقبال- استعراض مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ ومنها مبادرة شريك الأدبي، وآليات تفعيلها في حائل.// انتهى //21:01ت م0203