عام / سموُّ نائبِ أميرِ منطقة حائل يستقبلُ ممثلين من هيئة الأدب والنشر والترجمة

الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
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حائل 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس‏
استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة ‏بمكتبه اليوم, ممثلين من هيئة الأدب والنشر والترجمة لتفعيل مبادرات الهيئة بالمنطقة, بحضور أمين عام مجلس شباب المنطقة.
وجرى - خلال الاستقبال- استعراض مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ ومنها مبادرة شريك الأدبي، وآليات تفعيلها في حائل.
// انتهى //
21:01ت م
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