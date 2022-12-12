حائل 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسينظِّم موسم حائل 2022، الخميس والجمعة المقبلين، عروضَ ماسترز أوف ديرت (masters of dirt) للدراجات النارية العالمية في منتزه المغواة، وذلك للمرة الأولى في المملكة.ويشارك في هذا العرض العالمي عددٌ من الأسماء المعروفة في عروض الدراجات النارية، إلى جانب مشاركة المتسابق السعودي الناشئ مالك بخش من فريق mod، بصفته أصغر مشارك بعمر 8 سنوات، في فعالية يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً جيداً؛ كونها أحد العروض العالمية المعروفة لمحبي وهواة الدراجات النارية.ويصاحب عروض ماسترز أوف ديرت للدراجات النارية العالمية، أركان خصصت لبيع الهدايا التذكارية وإكسسوارات العلامة التجارية العالمية الخاصة بهذه العروض.يذكر أن موسم حائل يواصل فعالياته حتى 23 ديسمبر الجاري، بعد أن قدم خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المميزة، أبرزها كؤوس الصقور والسهام والهجن، بالإضافة إلى العروض التي تقام يومياً في منتزه المغواة.// انتهى //21:25ت م0205