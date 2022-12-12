الباحة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاءً متفرقة من محافظات بلجرشي, والعقيق, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها, وطريق الملك فهد ( عقبة الباحة ) الرابطة بين الباحة والقطاع التهامي، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبة، والأمير حسام، والخلب، والثروة الوطني، وبني ظبيان، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، والشوق، وذي عين، والفرشة, سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.// انتهى //21:25ت م0206