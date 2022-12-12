المدينة المنورة 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م واسوقَّعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، الذي يُعنى بدعم الأفراد في مجال العمل الحر، وأصحاب المشاريع الناشئة، مع تقديم التأهيل والتدريب والاستشارة والإرشاد، وذلك بمقر الجامعة.وشهد توقيع الاتفاقية معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني المهندس صالح الصويان، وتهدف الجامعة من خلال الاتفاقية إلى الاستثمار في الكادر البشري وتأهيله التأهيل الأمثل للانخراط في مجال العمل الحر.// انتهى //21:44ت م0207