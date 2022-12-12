عواصم 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، جلسة التداول اليوم، على انخفاض في ظل ترقب المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الجاري، فيما أثَّر ارتفاع إصابات كورونا (كوفيد - 19) في الصين على معنويات المستثمرين، إذ تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5 بالمئة.وفي الأسبوع الماضي، سجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي له في ثمانية أسابيع، حيث طغت المخاوف من ركود عالمي وشيك بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على أثر التفاؤل بشأن تخفيف القيود الصارمة لمكافحة (كوفيد - 19) في الصين.وستكون الأيام المقبلة اختباراً رئيساً للأسواق التي كانت تعلق آمالها على البنوك المركزية التي تعمل على تقليص وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي خفَّفت من بعض هذه التوقعات.ومع ارتفاع حالات كورونا التي تثير مخاوف من تعطيل النشاط الاقتصادي الصيني، أثرت الشركات الصناعية وبعض شركات سلع الرفاهية المنكشفة على الصين مثل (إل.في.إم.إتش) على المؤشر ستوكس 600.وهبطت أسهم المناجم بنسبة 1.7 بالمئة، مع تراجع أسعار النحاس بسبب المخاوف الاقتصادية في الصين-المستهلك الرئيس للمعدن- وبسبب عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.//انتهى//21:56ت م0210