رفحاء 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسنفذ فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ،برنامجاً توعوياً وزيارات ميدانية لعددٍ من مدارس محافظة رفحاء للتوعية بحقوق الطفل، ضمن الاتفاقية بين فرع هيئة حقوق الانسان بالمنطقة والإدارة العامة للتعليم.وتضمّن البرنامج التوعية بحقوق الطفل وأهميتها ،بالاضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية ،والتأكيد على الدور الذي يحظى به الطفل من حقوق في المجتمع، التي كفلها له الشرع الحنيف وما توليه القيادة من خلال رؤية المملكة 2030 .// انتهى //21:59ت م0211