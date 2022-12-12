حائل 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسنيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، شهد وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، بفندق ملينيوم حائل اليوم، الحفل الختامي لمنتدى التطوع الرابع .وتجول آل الشيخ على أجنحة وأركان الجهات المشاركة، واطلع على عدد من البرامج والمبادرات.بعدها توالت فقرات الحفل من كلمات وقصائد شعرية ومشاهد "فيديو" و"أوبريت" غنائي ، وتوقيع شراكات مجتمعية .وفي ختام الحفل كرَّم وكيل إمارة منطقة حائل المسهمين في نجاح المنتدى وفعالياته المصاحبة.// انتهى //21:59ت م0212