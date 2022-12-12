الرياض 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لجلالة ملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً سموه أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب سموه - حفظه الله -، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.فيما عبّر جلالته عن الشكر لسمو ولي العهد على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.// انتهى //22:22ت م0213