تونس 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" التزامها بالعمل على دعم حقوق الأطفال وترجمتها إلى واقع، كونها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، من خلال فتح آفاق المستقبل أمامهم بتوفير فرص التعلم للجميع ضماناً لتنمية شخصيتهم بصورة متوازنة، وتطوير قدراتهم ومواهبهم.ودعت المنظمة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، بمناسبة اليوم الرابع والسبعين لحقوق الإنسان، إلى تعزيز السياسات الهادفة إلى حماية الأطفال من الإهمال والإساءة والعنف، وإلى دعم الاستثمار في المشروعات التي تعدّهم للمستقبل، وتوفير فرص التعليم الاستدراكي للمتسربين من المدارس لوقايتهم من الجنوح والارتداد إلى الأمية.//انتهى//22:32ت م0215