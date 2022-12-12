الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساختتمت مسابقة مزاين الصقور، اليوم، فعالياتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حيث نظمت أشواط فئتي (جير بيور فرخ)، و(قرناس حر).وأعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، نتائج اليوم الثالث والأخير من المسابقة، وتتويج الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز، حيث فاز بالمركز الأول في شوط (جير بيور فرخ) الصقر (طويق) لصاحبه خالد آل شافي، فيما فاز الصقر (الترف) لصاحبه عبدالله القحطاني بالمركز الثاني، وفاز الصقر (الفصيل) لصاحبه عبدالله القحطاني بالمركز الثالث.وفي الشوط الثاني فئة (قرناس حر)، فاز بالمركز الأول الصقر (معزي) لصاحبه غانم الدوسري، فيما فاز بالمركز الثاني الصقر (عساف) لصاحبه علي العجمي، بينما فاز بالمركز الثالث الصقر (الصعب) لصاحبه الشيخ عبدالعزيز آل ثاني.ويعتمد نظام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على اختيار أجمل الصقور في سبع فئات، حيث يتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، ويحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.ويسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، في المحافظة على هذا الموروث العريق، الذي تناقلته الأجيال من الآباء والأجداد، حتى يومنا الحالي، وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ في مجال الصقور، وكذلك دعم الصقَّارين وتشجيعهم على مواصلة الهواية التراثية واستدامتها.// انتهى //22:36ت م0216