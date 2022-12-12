عرعر 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسافتتح برج الشمال الطبي التابع لصحة الحدود الشمالية ، قسم وحدة العناية المتوسطة (HDU)، الذي يهدف لرفع الجودة الصحية ، وتقديم الرعاية السريرية الخاصة للمرضى بأفضل الوسائل والسبل على مدار الساعة لتقديم خدمات طيبة وعلاجية.والقسم مزوّد بكامل الخدمات والتجهيزات الحديثة والكوادر الطبية المدربة للتعامل مع جميع الحالات .وتعد وحدة الرعاية المتوسطة مخصصة للمرضى ذوي الحالات السريرية المتوسطة، وتُصنف بين دخول المستشفى من قسم الأسعاف والطوارئ ثم وحدة العناية المركزة، وصولاً إلى وحدة العناية المتوسطة ، وهي مخصصة للمرضى الذين يحتاجون مراقبة دقيقة، أو من يتطلبون تدخلات تتضمن الدعم لعضو أو جهاز مختل، وغالباً ما يكون ذلك هو الجهاز التنفسي السفلي، أو المرضى الذين يتطلبون رعاية دقيقة بعد الجراحة أو بعد الفصل عن جهاز التنفس الصناعي.// انتهى //22:49ت م0218