الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:50ت م0219