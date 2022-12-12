سول 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسكرّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي عدداً من مستفيدات الضمان الاجتماعي المشاركات في معرض الاختراع الدولي، الذي أقيم في سول الكورية خلال الشهر الماضي، وذلك في مقر الوزارة.ويأتي هذا التكريم نظير تميز المشاركات في مشاركتهن الدولية، وحصولهن على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المعرض، ونجاح جهود الوزارة بالتكامل مع جمعية مساعي الخيرية في تمكينهن وتحفيزهن، وتقديم الدعم الكامل لهن؛ ليحققن تلك النجاحات ويمثلن وطنهن خير تمثيل.الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تمكين المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال عدد من البرامج والمبادرات الداعمة، التي تقدمها من خلال التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات، وذلك في إطار مساعيها لتمكين الأفراد والمؤسسات من المسؤولية الاجتماعية ومواكبة رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:07ت م0220