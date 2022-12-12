عام / أمانة نجران تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لتطوير وتأهيل سبعة أحياء
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
نجران 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في المرحلة الرابعة لتطوير وتأهيل 7 أحياء داخل مدينة نجران، بقيمة إجمالية بلغت 7,244,202 مليون ريال.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن المشروع يشمل إعادة أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة في أجزاء من أحياء "الشبهان"، و "مراطة"، و "العان"، و "عويرة"، و "المخباة"، و "أبا السعود"، و "بني سلمان"، وإنارة أحياء "العواكل"، و "صاغر"، و "دحضة"، و "عكام".
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