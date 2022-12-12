نجران 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في المرحلة الرابعة لتطوير وتأهيل 7 أحياء داخل مدينة نجران، بقيمة إجمالية بلغت 7,244,202 مليون ريال.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن المشروع يشمل إعادة أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة في أجزاء من أحياء "الشبهان"، و "مراطة"، و "العان"، و "عويرة"، و "المخباة"، و "أبا السعود"، و "بني سلمان"، وإنارة أحياء "العواكل"، و "صاغر"، و "دحضة"، و "عكام".// انتهى //23:18ت م0221