المدينة المنورة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسزار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة والوفد المرافق له اليوم المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة.واطّلع السواحة على أروقة المعرض ابتداءً من قسم التحيات لله أهل الثناء والمجد، مروراً بقسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأنك تراهم، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه، وقسم المرأة والطفل، ثم اطلع على المجسمات التقنية الحضارية والأطالس العصرية، والموسوعات المحكّمة.وأشاد معاليه بهذا العمل الجبار، الذي رأينا فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكداً حرصه لدعم مثل هذه المشروعات العلمية التقنية البديعة بكل السبل الممكنة، ونقل هذه السيرة المباركة للعالم أجمع؛ لبيان سماحة الإسلام والرحمة والتسامح، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - في توفير كل الإمكانات لدعم هذا المشروع المبارك.// انتهى //23:18ت م0222