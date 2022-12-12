الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //23:18ت م0223