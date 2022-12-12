الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسبرعاية وزارة الطاقة انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "حلول تكاملية لطاقة مستدامة"، ويستمر المؤتمر والمعرض لمدة ثلاثة أيام، يناقش خلالها أثر الاستدامة، والطاقة المتجددة، والتشريعات، والتوجهات المستقبلية للشبكات الذكية.ونوه معالي محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، في كلمة بهذه المناسبة، بالدعم والرعاية الذي يحظى به قطاع الطاقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وهو ما انعكس على تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع، مبينا أن رعاية الوزارة لهذا المؤتمر تعكس اهتمامها وحرصها على إثراء هذا القطاع الحيوي، والإسهام في تطوير تقنيات صناعة الطاقة الكهربائية، والتحول لشبكات ذكية تعزز منظومة الكهرباء بما يحقق رؤية المملكة 2030.وقد عقدت مساء اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي شارك فيها معالي نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير؛ ومعالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ومعالي محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ووكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح بنت أحمد إسماعيل.كما شهد اليوم الأول من المؤتمر عقد ست ورش عمل، تناولت العديد من الموضوعات ذات الأهمية لشبكات الكهرباء منها؛ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية، والجوانب التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق التقنيات المتقدمة في الشبكات، والبنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وغيرها.ويشهد اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والمتخصصة، منها؛ جلسة حوارية حول الجوانب التنظيمية والاتجاهات المستقبلية للشبكات الذكية، وجلسة حول تحديث الشبكات، يتحدث فيها كل من: معالي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وجلسة أخرى حول مستقبل المرافق الذكية، يتحدث فيها كل من: الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة المهندس مازن بهكلي، إضافة إلى جلسة تعريفية عن "طاقة شباب المملكة"، وتُختتم فعاليات اليوم الثاني بجلسة نقاش حول الاستدامة والطاقة المتجددة.كما سيشمل البرنامج كلمات رئيسة كل من رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس عبدالرحيم حفيظي، ورئيس شركة الشبكة الوطنية في الصين جانق جيقانق.ويواصل المؤتمر فعالياته في اليوم الثالث بعدد من الجلسات تُغطي موضوعات مختلفة، منها دعم التحولات الكبرى في قطاع الطاقة، وأحدث التوجهات في حلول الشبكات المتطورة، وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، ودور المرأة في قطاع الطاقة، وأحدث التوجهات في تقنيات الشبكات الذكية.كذلك يشهد المؤتمر تكريم الفائزين في "إيدياثون" الشبكات الذكية، والذي يقام لأول مرة، وقد شارك فيه 130 طالباً وطالبة، من 24 جامعة سعودية، يمثلون 26 فريقاً، تنافسوا في إيجاد حلولٍ و ابتكارات تتعلق ببعض التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والشبكات الكهربائية.// انتهى //23:49ت م0226