اسطنبول 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، قامت قنصلية المملكة في إسطنبول بإجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة وذلك عبر طائرة إخلاء طبي خاصة تابعة لوزارة الدفاع من أجل استكمال علاجهما في المملكة، مع كل التمنيات لهما بالشفاء العاجل.// انتهى //23:51ت م0227