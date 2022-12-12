عام / إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة لاستكمال علاجهما
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
اسطنبول 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، قامت قنصلية المملكة في إسطنبول بإجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة وذلك عبر طائرة إخلاء طبي خاصة تابعة لوزارة الدفاع من أجل استكمال علاجهما في المملكة، مع كل التمنيات لهما بالشفاء العاجل.
// انتهى //
23:51ت م
0227