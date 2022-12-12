اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1444/5/19 هـ الموافق 2022/12/13 م واس
نيويورك 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 528.58 نقطة، بما يعادل 1.58%, ليغلق عند 34005.04 نقاط. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 139.12 نقطة أو 1.26%, ليغلق عند 11143.74 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 56.18 نقطة أو 1.43%, ليغلق عند 3990.56 نقطة.
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