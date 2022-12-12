نيويورك 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 528.58 نقطة، بما يعادل 1.58%, ليغلق عند 34005.04 نقاط. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 139.12 نقطة أو 1.26%, ليغلق عند 11143.74 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 56.18 نقطة أو 1.43%, ليغلق عند 3990.56 نقطة.‏// انتهى //00:26ت م0001