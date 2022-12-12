القاهرة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الأهلي رصيده بهذه النتيجة إلى 18 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 9 نقاط في المركز السادس.وفي مباراة أخرى، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه فريق حرس الحدود "السكندري" بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الرابعة من البطولة ذاتها، ليرتقي سيراميكا إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد فريق حرس الحدود عند نقطتين في المركز السابع عشر وقبل الأخير.وفي مباراة ثالثة، تعادل فريق الإسماعيلي مع ضيفه فريق فيوتشر بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بإستاد الإسماعيلية، والمؤجلة أيضًا من الجولة الرابعة من البطولة ذاتها، ليرفع فيوتشر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بينما حقق الإسماعيلي 3 نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى //00:26ت م0002