أبها 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسعقد برنامج المدن الصحية بمنطقة عسير أمس ورشة عمل بعنوان "تعريف برنامج المدن الصحية - مدينة أبها الصحية"، وذلك تحت إشراف جامعة الملك خالد للتعريف بخطة التنمية المستدامة لمدينة أبها الصحية لعام 2030.فيما تضمنت الورشة عددا من المحاور أبرزها التعريف بمقومات الاستثمار بالمدن الصحية، وتنظيم وتهيئة المجتمع للصحة والتنمية، وكذلك التعاون والشراكة بين القطاعات، وأهمية مشاركة المعلومات مع المجتمع.كما أوضح منسق برنامج مدينة أبها الصحية حسين الزيداني أنه تم خلال الورشة التعريف بعدد من الموضوعات المتعلقة بالمدن الصحية مثل المياه والصرف الصحي، وسلامة الأغذية وتلوث الهواء، وكذلك التنمية الصحية التي سيحققها البرنامج، لافتًا النظر إلى أنه تم أيضًا استعراض أبرز التطلعات التي يعول عليها برنامج المدن الصحية مثل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والتعليم ومحو الأمية، وتنمية المهارات والتدريب المهني، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص وظيفية وبناء القدرات.وشهدت الورشة أيضًا توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات ربحية، وغير ربحية بهدف دعم انطلاقة البرنامج، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والجمعيات والفرق التطوعية، وشركاء البرنامج من القطاع الخاص بمنطقة عسير.يذكر أن اللجنة الرئيسية لمدينة أبها الصحية عقدت اجتماعها الثاني برئاسة معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وذلك في المدينة الجامعية بالقرعاء.// انتهى //02:00ت م0004