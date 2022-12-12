الرياض 19 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 13 ديسمبر 2022م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر هاني الخصاونة.وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.// انتهى //02:01ت م0005