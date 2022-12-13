جيوتشوان 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأطلقت الصين مساء الاثنين صاروخ ( لونغ مارش-4 سي ) حاملا على متنه قمرين صناعيين في الفضاء.وانطلق الصاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمرين الصناعيين (شييآن-20 أيه) و(شييآن-20 بي) في مدار محدد مسبقا.وسيستخدم القمران الصناعيان للتحقق في المدار من التقنيات الجديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية أن هذه هي الرحلة الفضائية رقم 454 التي تقوم بها سلسلة صواريخ لونغ مارش.// انتهى //02:30ت م0006