نواكشوط 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسبحث قائد الأركان الموريتاني الفريق المختار بله شعبان، أمس الاثنين في نواكشوط ، مع قائد الأركان العامة للجيوش السنغالي الجنرال الشيخ واد، علاقات التعاون العسكري القائمة بين البلدين وحصيلة عمل الدوريات المشتركة بين الجيشين الموريتاني والسنغالي على طول الحدود المشتركة بين البلدين.وأضاف الجيش الموريتاني في بيان أن زيارة الجنرال الشيخ واد والتي تستمر 5 أيام وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين، ستتضمن مباحثات مع وزير الدفاع وقائد الأركان وزيارات لعدد من المؤسسات العسكرية.// انتهى //03:00ت م0007