القدس 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بلينكن، التي قال فيها إن الإدارة الأمريكية تعارض أية أعمال تقوض آفاق حل الدولتين، بما يشمل الاستيطان، أو تغيير الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء .وركزت على جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للطفلة جنى زكارنة خلال اقتحام مدينة جنين، بالتزامن مع وصول الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا وتسلمها تقريراً مفصلاً من الخارجية الفلسطينية عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين .وتناولت تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أربعة قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد عمليات ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) حيث صوتت 157 دولة لصالح قرار عمليات تمديد الأونروا، ناقلة ترحيب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت على تلك القرارات لصالح فلسطين.وتحدثت صحف فلسطين عن أول مسودة لمشروع قانون التجارة الإلكترونية في فلسطين، بهدف تنظيم تلك التجارة وحماية العاملين والمتعاملين، مبينة أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد على مستوى العالم نمواً كبيراً.// انتهى //05:27ت م0010