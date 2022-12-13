ينبع 19 جمادى الاولى 1444هـ الموافق 13 ديسمبر 2022م واسرعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي أمس اللقاء التثقيفي بعنوان "من أجل عالم يسهل الوصول إليه" الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة ينبع بالشراكة مع جامعة طيبة بينبع على مسرح الجامعة، ضمن برامجها للاحتفاء بذوي الإعاقة الذي ينفذها قسم التربية الخاصة بتعليم المحافظة .وفي مستهل اللقاء دشنت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي المعرض المقام بهذه المناسبة الذي ضم أركان ابداعات الطالبات من ذوي الإعاقة في التربية الخاصة بتعليم ينبع ووحدة ذوات الإعاقة بجامعة طيبة.وأشارت الفايدي إلى اهتمام الحكومة الرشيدة بهذه الفئة، حيث أُقيم مؤخراً المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود - أيده الله -، والذي تناول العديد من القضايا المهمة التي تخص فئة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عرض أوراق عمل وأبحاث تربوية تخدم هذا المجال، مشيدةً إلى دور وزارة التعليم بتقديم كل ما يخدم هذه الفئة، حيث جعلت التدخل المبكر في مرحلة رياض الأطفال خطوة أساسية تقدم من خلالها الخدمة للطفل وفق احتياجه قبل التحاقه بالمدرسة مما يساعد على دمجه في المجتمع وتقبل أقرانه له مهما كانت إعاقته، كذلك تم إدراج لغة الإشارة في مناهج التعليم لتكون محتوى تدريسي يُدرس للطالبات الأمر الذي يتطلب تعاون نوعي بين مشرفات التربية الخاصة ومشرفات المواد الأخرى وغيرها .وأضافت المساعدة أن برامج الاحتفاء بذوي الإعاقة يأتي ترجمة حقيقية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تدعم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية وفرص التعليم والعمل من خلال المبادرات القائمة على المشاركات المجتمعية بين مؤسساتها التعليمية و الاجتماعية لنشر الوعي بالإعاقة، وتعزيز دور المملكة في منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم كاملة وتمكينهم ليكونوا جزءا فعالا وسط مجتمع حيوي تكاملي يؤمن بأن لكل فرد فيه دور جوهري يهدف من خلاله لخدمة وطنه ودعم تنميته والنهوض باقتصاده .ثم توالت فقرات اللقاء التي تضمنت: قصة ملهمة ، محاضرة بعنوان " الصحة النفسية لذوي الإعاقة وأسرهم"، ركن الاستشارات .// انتهى //06:52ت م0012