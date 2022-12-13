الطائف 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف باليوم السعودي والعالمي للتطوع والذي يأتي ضمن احتفال الإدارة باليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عطاء وطن" ، والذي تنظمه إدارة الموارد البشرية وبمشاركة عدد من الإدارات ( البنين والبنات ) بحضور المدير العام المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف والجهات الحكومية والفرق التطوعية ومنسوبي ومنسوبات الإدارة.وقد تجول الدكتور الشريف في أرجاء المعرض، واستمع لعرض المبادرات التطوعية المشاركة في المعرض من إدارة التعليم ممثلة في الإدارات المرتبطة والشؤون التعليمية بنين والشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنات والشؤون الصحية بالطائف والفرق التطوعية.وأشاد الدكتور فهد الشريف بالجهود الكبيرة المبذولة لأجل تنفيذ هذه الفعالية المهمة التي تغرس في النفوس مبدأ التطوع وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية وتحقيق مستهدفات العمل التطوعي في نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة عدد المتطوعين من منسوبي المجتمع التعليمي، والاستغلال الجيد للطاقات الفردية في تطوير وتنمية المجتمع ونشر ثقافة التعاون وتحسين العلاقات والروابط الاجتماعية وغيرها، مما يخدم المجتمع ويبني فيهم حب العطاء والتطوع ، مؤكداً بأن المجتمع السعودي قيادة وشعباً جميع أيامه كلها تطوع لغرس القيم والمبادئ والجماليات وهو مجتمع خيري يحب الخير ويدل عليه.و تخلل الحفل عرض مرئي لأبرز المبادرات التي نُفذت بتعليم الطائف، وكرمت الجهات المشاركة والداعمة والفرق التطوعية وعدد من المتطوعين والمتطوعات.// انتهى //07:02ت م0013