ثقافي / أدبي الطائف يقيم أمسيته الــ 24 ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 م
الثلاثاء 1444/5/19 هـ الموافق 2022/12/13 م واس
الطائف 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واس
أقام نادي الطائف الثقافي الأدبي أمس الأمسية الشعرية الــ 24 ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 ، وصدح ضيوف الأمسية كلا من الشعراء الدكتور سلطان السبهان الحاصل على لقب برنامج أمير الشعراء في نسخته الثامنة ، والشاعر اليمني ياسين البكالي الحاصل على جائزة السنوسي الشعرية عام 2018 ، في ليلة من ليالي الشعر العربي.
وقد قسمت الأمسية إلى ثلاث جولات تخللها مناقشة مع الشاعرين، حفلت بمداخلات لكل من الدكتور عالي بن سرحان القرشي، و طارق يس الطاهر، و يبات علي فايد، مع ضيوف الأمسية بعدها فتح المجال لمداخلات الحضور .
وفي ختام الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد، بتكريم الضيوف والتقاط الصور التذكارية معهم.
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07:20ت م
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