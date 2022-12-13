الطائف 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأقام نادي الطائف الثقافي الأدبي أمس الأمسية الشعرية الــ 24 ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 ، وصدح ضيوف الأمسية كلا من الشعراء الدكتور سلطان السبهان الحاصل على لقب برنامج أمير الشعراء في نسخته الثامنة ، والشاعر اليمني ياسين البكالي الحاصل على جائزة السنوسي الشعرية عام 2018 ، في ليلة من ليالي الشعر العربي.وقد قسمت الأمسية إلى ثلاث جولات تخللها مناقشة مع الشاعرين، حفلت بمداخلات لكل من الدكتور عالي بن سرحان القرشي، و طارق يس الطاهر، و يبات علي فايد، مع ضيوف الأمسية بعدها فتح المجال لمداخلات الحضور .وفي ختام الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد، بتكريم الضيوف والتقاط الصور التذكارية معهم.// انتهى //07:20ت م0015