واشنطن 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوزبكي فلاديمير نوروف، العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن شدد قبيل حوار الشراكة الاستراتيجي الأمريكي- الأوزبكي، على دعم بلاده الراسخ لسيادة أوزباكستان وسلامة أراضيها، لافتة النظر إلى أن الوزيرين ناقشا الشراكة الثنائية في إطار المشهد الجيوسياسي المتغير في منطقة وسط آسيا.كما أكدت الوزارة أن بلينكن دعا الحكومة الأوزبكية للتطبيق الشامل للإصلاحات التي أعلنت عنها قبل مدة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعم المجتمع المدني، وضمان حرية الإعلام، ومكافحة العنف على أساس النوع، مشددا على التزام واشنطن بضمان الرخاء والأمن والديمقراطية في منطقة وسط آسيا.// انتهى //07:33ت م0016