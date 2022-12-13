جدة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسانطلقت أمس في العاصمة الكازاخستانية أستانا فعاليات الاحتفال بيوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بمشاركة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كازاخستان وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وخبراء من أكثر من 20 دولة.واستعرض المدير العام للمنظمة يرلان بايدوليت في كلمته منجزات المنظمة خلال عام 2022 م وإسهاماتها لتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.بعد ذلك ألقى رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في قطر الدكتور مسعود جار الله المري كلمة أوضح فيها أن الاحتفال السنوي للمنظمة يذّكر بالدور المهم للمنظمة تجاه تحقيق الشراكات من أجل الأمن الغذائي المستدام للدول الإسلامية، ويوثق حرصها على ضرورة تعزيز المسؤولية وتكاتف الجهود المشتركة وزيادة التنسيق الفعال بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل العمل على رفع الوعي بقضايا الأمن الغذائي.وأكد المشاركون في الاحتفال من دبلوماسيين وخبراء الأهمية الكبيرة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي كمنصة رئيسية لتنسيق جميع تدفقات برامج الأمن الغذائي في دول العالم الإسلامي.وخلال الاحتفال، قدمت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عرضا موجزا عن المخرجات الرئيسة لبرنامج "عام أفريقيا"، كاشفة عن قائمة الدول الأعضاء التي استفادت من تنفيذ البرنامج الخاص بأفريقيا، بما في ذلك تلك التي تمت زيارتها رسمياً، ومن ثم جرى تكريم الشركاء الذين نفذوا أنشطة مشتركة مع المنظمة في أماكن مختلفة لصالح الدول الأفريقية الأعضاء .وكانت المنظمة قد خصصت عام 2022 ليكون "عام أفريقيا"، حيث عملت على مدار العام مع الحكومات الأفريقية والجهات الفاعلة ذات الصلة من شركاء التنمية في الزراعة الأفريقية لتعزيز الأمن الغذائي في عدد من الدول الأعضاء.كما شدَّدت على أن تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا هو هدف ممكن، وذلك من خلال تعاون المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية المدعومة من الدول الأعضاء لتحقيقه، داعية إلى "الالتزام بالعمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحسين النظم الغذائية في أفريقيا".وأكدت المنظمة ضرورة العمل على هذه القضية نظراً إلى المعطيات التي تشير إلى أن أفريقيا ليست على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الثاني ضمن أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وإيجاد الغذاء الكافي على مدار السنة، لافتة النظر إلى أن عدد الجياع في أفريقيا قد ارتفع بمقدار 47.9 ملايين منذ عام 2014، ويبلغ الآن 250.3 ملايين، وذلك ما يقرب من خمس السكان.// انتهى //07:40ت م0017