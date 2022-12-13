إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد بأن بلاده لن تتخلف عن سداد الديون الخارجية، وأن حكومته نجحت في وضع البلاد على مسار النمو.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 حقيبة شتوية في منطقة شترال شمال باكستان، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.وأشارت إلى إدانة باكستان بشدة إطلاق نار من قبل القوات الأفغانية على السكان المدنيين في منطقة "تشمن" الحدودية الباكستانية، ومطالبتها من الحكومة الأفغانية باتخاذ خطوات جادة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.ونشرت لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الذي يزور باكستان حالياً.وتطرقت إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس حمى الضنك في إقليم السند جنوبي باكستان بمعدلات قياسية.وتناولت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي والدولي متفرقات منها سقوط قتلى وجرحى جراء هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على فندق في العاصمة الأفغانية كابل.// انتهى //08:32ت م0019