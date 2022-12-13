القدس المحتلة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 14 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية .وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم وطوباس ورام الله وأريحا في الضفة الغربية، واعتقلت 14 فلسطينياً من بينهم طالب جامعي وأسير محرر، وذلك بعد مداهمة وتفتيش عدة منازل والعبث بمحتوياتها، لافتةً النظر إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري 815 طفلاً فلسطينياً، تعرضوا خلال اعتقالهم لاعتداءات متنوعة في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية.// انتهى //08:39ت م0021