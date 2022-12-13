مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، دورة " صناعة القرار" التي تشرف عليها وكالة تمكين المرأة وتحقيق الرؤية .وأكد معاليه أن الرئاسة العامة تسعى جاهدة لتمكين المرأة من صنع القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، والتي من أهدافها الارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام وفق منظومة متكاملة .وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف مجلس فتيات الرئاسة التطويري، بمفهوم صنع القرار وأهميته وأنواعه وفلسفته، والأدوات التي تُمكن من صنع القرارات وغيرها من المفاهمة المتعلقة به .// انتهى //09:06ت م0023